Kalev/Cramo tõusis taas troonile. Kuus põhjust, miks tallinlased võitsid finaalseeria kuivalt 3 : 0

Kuus põhjust, miks tallinlased võitsid finaali kuivalt 3 : 0

1. Kalevlastel oli sellest hooajast suurte mängude kogemus. Samale asjale pöörasid esimesena tähelepanu nii Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok kui ka Tartu Ülikooli peatreener Nikoljas Mazurs. „Meil pole selliste mängude lõppudes kogemusi. Esimeses ja kolmandas kohtumises olime hästi sees, näitasime üsna head korvpalli, kuid viimastel minutitel meie mäng natuke lagunes, aga kalevlased suutsid panna peale rohkem survet. Kui meie põhimehed väsisid, siis nad ei teinud enam tähtsatel momentidel õigeid otsuseid. See tuleb kogemustest,“ lausus kolmanda matši järel Mazurs, kes ei tihanud veel öelda, kas teda näeb järgmiselgi aastal Emajõe Ateena meeskonna eesotsas.

Kalev/Cramo mängijad said tänavu karastust eurosarjas, kus vastas olid Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Türgi kõrgliigade tippmeeskonnad. Tartugi nuusutas õhku võõrsil, kuid Põhja-Euroopa korvpalliliigast päris samal tasemel matše ei saa.

Mazursi sõnalõnga võttis üle Reinbok. „Nende momentidel, kui oli vaja kokku võtta, siis olime võistkonnana tugevamad. Kindlasti saab välja tuua ka suure mängude kogemused. Meie nooremad mehed näitasid ülimat enesekindlust. Just meie kolm kõige nooremat näitasid väga head närvi – nad on läbi hooaja aidanud meid üle künka,“ viitas ta triole Kovliar, Toom ja Konontšuk, kellest esimesel kahel on passis 21 ja kolmandal 23 eluaastat.