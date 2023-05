DELFI PARIISIS | Anett Kontaveit French Openi eel: ma ei hakka looma illusiooni, et olen hetkel ülienesekindel

Endiselt seljavigastusest taastuv Anett Kontaveit tunnistab, et on nii füüsiliselt kui ka enesekindluse poolest praegu ideaalvormist kaugel, kuid usub, et olukord paraneb iga päevaga. Tervise kordasaamiseks teeb ta usinasti spetsiaalseid harjutusi, enesekindlus suureneb vaid mängude ja võitudega.