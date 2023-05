Lätlased on vallutanud Tampere: magame kasvõi pingil

Burgundia Läti särgid on kõikjal näha. Lätlased on tohutu rahvamassiga tormanud Tamperesse, kus laupäeva pärastlõunal peetakse riigi ajaloo senine suurim jäähokimatš, MM-i poolfinaal Kanadaga.

Kui palju lätlasi on reede ja laupäeva hommikul Tamperesse saabunud, ei paista keegi teadvat. Läti ajakirjanik hindas, et see number on vähemalt 3000-5000 või isegi 7000.