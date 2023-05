French Openi auhinnaraha tegi tubli tõusu. Kui palju tennisistid iga ringiga teenivad ja palju sellest kätte jääb?

Vaata täpsemalt, kuidas auhinnarahad mullusega võrreldes on muutunud! Alljärgnevalt on välja toodud ainult üksikmängu auhinnarahad. Kõik summad on eurodes.

„Esiteks, igal turniiril, kus sa auhinnaraha teenid, pead sa maksma makse. Venemaal on see kohalikele 13% ning mitte-residentidele 30%. Prantsusmaal on see 15%, Ameerikas 30%. Aga see on vaid jäämäe maapealne tipp. Kui sa teenid väga suurt raha, pead sa silmas pidama, et sind võidakse maksustada ka aasta lõpus.“