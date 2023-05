Läti ajakirjanik enne ajaloolist poolfinaali: ma pole selliseid emotsioone tundnud väga pikka aega

Kui kiired need päevad MM-i ajal Riias on olnud? Mis tunne on selliseid ajaloolisi hetki kajastada?

Maailmameistrivõistlused Riias algasid rahulikult. Palju juttu oli piletihindadest. Enne neljandat mängu pakkusid korraldajad allesjäänud pileteid 50%-lise soodustusega ning need osteti kiirelt ära. Tribüünid olid täis müüdud.

Teisest küljest oli ametlik fänniala nii täis, et kõik, kes tahtsid, ei saanudki üldse sinna sisse. Vanalinna baarides pole samuti piisavalt ruumi. Hokivaimustus naasis tasemele, kus ta kunagi oli olnud, sest lõpuks saadeti korda midagi unikaalset.