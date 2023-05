Tarva eestvedaja: koostöö lõppemine Reinar Halliku korvpallikooliga ei muuda klubi hooaja ettevalmistuses midagi

„Kui seni on meedias ilmunud artiklite põhjal võinud jääda mulje, et Reinar Hallik on otseselt meistriliiga mängiva Tarva korvpallimeeskonna muutuste taga, siis reaalsuses pole see nii olnud ja hetkel ei saa ka olema. Visioonid BC Tarvase jätkavate juhtide, ettevõtja Mart Riga ja endise korvallikohtuniku Tanel Susloviga uueks hooajaks kokku ei läinud ja RHKK otsustas, et keskendub uuel hooajal eelkõige korvpallikoolija noortespordi edendamisele Virumaal,“ seisab Reinar Halliku Korvpallikooli pressiteates.