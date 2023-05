OTSEBLOGI JA FOTOD | Suur võrkpalliõhtu Tartus: Lätit võitnud Eesti naiskond alustas Hõbeliigat võidukalt

Peatreener Alessandro Orefice ja ka mängijad on välja öelnud, et finaalturniir on miinimumeesmärk ja naiskond sihib liiga võitu. Avakohtumises Lätiga tahab juhendaja näha agressiivset ja enesekindlat esitust. „Oleme sel nädalal tegelenud asjadega, mida kontrollkohtumised meile näitasid, servil oleme püüdnud olla agressiivsemad ja keskendunud. Mul on enne laupäeva hea tunne, sest meie eesmärgid on selged. Püüame olla võitjamentaliteediga ja endasse uskuda. Meie mängijatel on oskused ja kvaliteet olemas, sisendan neile seda nii trennis kui mängudes, nüüd tuleb see meie süsteemi panna. Enesekindlus on kindlasti üks võtmekohti,“ sõnas Orefice.