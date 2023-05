OTSEBLOGI JA FOTOD | Suur võrkpalliõhtu: Eesti naiskond alustas Hõbeliigat võidukalt, mida suudavad mehed Kuldliigas Soome vastu?

Kahe olulise koondisematši vahel peetakse kahe võrkpallilegendi Kert Toobali ja Rait Rikbergi lahkumismäng. Delfi TV teeb kohtumisest otseülekande, mida saab vaadata siit. Otseülekanne on nähtav Delfi Kogupaketi tellijatele.

Eesti naiskond kuulub Hõbeliigas A-alagruppi koos Põhja-Makedoonia, Läti ja Austriaga. Eestlannade jaoks algas kodune mäng Läti vastu keeruliselt, kui avageim kaotati 20:25. Teist geimi alustasid eestlannad hoopis paremini ning kiirelt mindi ette 8:3. Eestlannad said kätte kümnepunktilise edu (21:11), millele lätlannad vastasid omakorda spurdiga ja jõudsid viie punkti kaugusele (18:23). Edu siiski Eesti käest ei andnud ning teine geim võideti 25:21. Kolmandas geimis jätkasid peatreener Alessandro Orefice hoolealused edukalt ja võitsid selle 25:16. Tasavägine neljas geim kuulus 950-pealise kodupubliku rõõmuks Eestile 25:21.