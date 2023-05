BLOGI JA FOTOD | Suur võrkpalliõhtu: Eesti naiskond alustas Hõbeliigat võidukalt, võrkpallimehed said Soomelt kindla kaotuse

Eesti naiskond kuulub Hõbeliigas A-alagruppi koos Põhja-Makedoonia, Läti ja Austriaga. Eestlannade jaoks algas kodune mäng Läti vastu keeruliselt, kui avageim kaotati 20:25. Teist geimi alustasid eestlannad hoopis paremini ning kiirelt mindi ette 8:3. Eestlannad said kätte kümnepunktilise edu (21:11), millele lätlannad vastasid omakorda spurdiga ja jõudsid viie punkti kaugusele (18:23). Edu siiski Eesti käest ei andnud ning teine geim võideti 25:21. Kolmandas geimis jätkasid peatreener Alessandro Orefice hoolealused edukalt ja võitsid selle 25:16. Tasavägine neljas geim kuulus 950-pealise kodupubliku rõõmuks Eestile 25:21.