Sukles Kanepist: kui see kordub, ei ole ta maksumaksja raha vääriline

„Kaia vastus muudab EOK jaoks nii palju, et meil on tunne, et ta võib seda uuesti teha,“ rääkis Siim Sukles reedel Paides toimunud Eesti spordi kongressil intervjuus ERR-ile, vahendab ERR Sport .

„Kuigi sporditoetusi antakse sportlike tulemuste eest, on EOK tippspordikomisjonil võimalus C-kategooria (1250 eurot kuus) ka ära võtta. Kui EOK tippspordikomisjon järgmine kord koguneb, võib see teema olla päevakorras. Kui see juhtuks juba teist või kolmandat korda, siis ma arvan, et ta ei ole vääriline saama maksumaksja raha,“ sõnas Sukles.