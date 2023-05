Ronaldo julge ennustus: Saudi Araabia liiga on varsti maailma viie tugevama hulgas

„Ma usun, et see liiga on tulevikus maailma viie tugevama hulgas,“ ütles 38-aastane Ronaldo.

„Me vajame aega, mängijaid ja infrastruktuuri, kuid usun, et sellel riigil on uskumatu potentsiaal. Siin on hämmastavad inimesed ja see liiga saab olema suurepärane,“ lisas Ronaldo.