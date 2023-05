Jalgpallimatš romantikutele. Irreaalne tuhkatriinulugu saab lõpplahenduse

Coventry City peatreener Mark Robins ütles pärast oma meeskonna võitu play-offi poolfinaalis Middlesbrough üle ajakirjanikele, et tänavune Play-offi finaal on jalkamatš „romantikutele“ – tal on selleks mõjuv põhjus.

Vaid viis aastat tagasi sai Lutoni ja Coventry vahelist kohtumist vaatamas käia Inglismaa tugevuselt neljandas liigas. Mõlemad klubid on praegusele positsioonile jõudmiseks ületanud märkimisväärseid tõkkeid. alistatud on nii klubi eksistentsi ohustavad finantsprobleemid ja hooaja lõikes on edestatud mitmeid kordi suurema eelarvega klubisi. Vaatame lähemalt, millise tee on Luton ja Coventry läbi käinud.