DELFI GÖTZISES | Tõeliselt mitmekülgne naine – esmalt jahib seitsmevõistluse võitu, seejärel võistleb Teemantliigas hoopis muul alal

Sisehooaeg oli suisa vapustav. Kui varem oli 5000 punkti piir ületatud ajaloos vaid kahel korral, siis nüüd sai sellest jagu koguni kolm naist: Nafissatou Thiam viis maailmarekordi sise-EM-il 5055 punktini, Adrianna Sułek tõusis edetabelis 5014-ga teiseks ja Anna Hall 5004 punktiga neljandaks.

Hall on väga rõõmus, et tema alal on praegu selline tase. „Oleksin väga teiste naiste koos võistelda tahtnud!“ rääkis oma tulemuse kodumaal teinud naine. Nüüd avaneb tal võimalus teiste tippudega Götzises rinda pista seitsmevõistluses. Mullu Eugene’i MM-i võitnud Thiami sedapuhku kohal ei ole, küll aga on hõbedanaine Anouk Vetter (isiklik rekord 6867), Sułek (6672), tipppäevade vormi otsiv Katarina Johnson-Thompson (6981), Carolin Schäfer (6836) ja Annie Kunz (6703).

Denverist pärit 180-sentimeetrine Hall kogus mullu MM-il pronksi teenides 6755 punkti. Ta on viimastel aastatel liikunud seitsmepenikoorma saabastega: tunamullu oli ta rekord 6200 ja veel aasta varem kõigest 5829. Ka nüüd on oodata uut rekordit, kuna mullusega võrreldes on ta mitmel alal edasi läinud. Hall ütles, et suureks eesmärgiks on ületada 7000 punkti piir, kuid selleks võistluseks ta sellist vekslit veel välja ei käi.

Kui võtta ette Halli isikliku rekordi seeria ( 13,20; 1.86; 13.67; 23,08; 6.39; 45.75; 2.06,67), siis pole seal ühtegi tulemust, mida ta ei võiks parandada. Kõrgust hüppas neiu talvel juba 1.91, tõkkesprindis viis rekordi 13,09 ja kuulitõukes 13.94-ni, kaugust hüppas lubatust tugevama taganttuulega 6.74 ja 800 m jooksus on ta mark nii hea kui 2.03.11!

„Kõige rohkem arenguruumi näen eelkõige heidetes,“ lausus Hall, kes üritab paremaks saada nii kuulitõuke kui ka odaviske tehnikat.