Transsooline rattur süüdistas alaliitu genotsiidis ja natsismis

Briti alaliit otsustas, et transsooliste jaoks avatakse „Open“ klass ja naiste konkurentsis saavad edaspidi võistelda ainult sportlased, kes on sündinud naisena.

„See on sama organisatsioon, kus on homofoobsed treenerid, kes ei teinud midagi sõitjatevahelise kiusamise vastu. Seda alaliitu ei huvita spordi mitmekesisemaks muutmine. Jalgrattasport on endiselt üks valgemaid ja heteroseksuaalsemaid spordialasid ning neid ei huvita see üldse,“ kritiseeris Bridges.