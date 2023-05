Nõlvak ja Tiisaar jõudsid Hamburgis poolfinaali

„Tegime mõned korrektuurid, mis eile silma jäid ning sellest piisas, et esimesena edasi minna,“ kirjeldas Tiisaar edasipääsu võtit.

Nõlvak lisas, et reedel nautisid mehed mängimist täiel rinnal. „Lausa kahju oli peale esimest ringi ära tulla,“ ütles ta. Samast vaheringist pääsesid hiljem poolfinaali ka austerlased Moritz Pristauz ja Robin Seidl ning sakslased David Poniewaz ja Simon Pfretzschner.

Nõlvak ja Tiisaar löövad kaasa turniiri esimeses poolfinaalis, mis toimub laupäeval Eesti aja järgi kell 18.20. Kui kindlasti on eestlaste konkurentideks poolfinaalis norralased Anders Mol ja Christian Sørum, siis ülejäänud vastased alles selguvad. Poolfinaali otsepilti näeb King of the Courti veebilehelt.