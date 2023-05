DELFI PARIISIS | Arina Sabalenka: saan aru, miks ukrainlased mu kätt ei taha suruda

Sabalenka esimese ringi vastaseks pühapäeval algavatel Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel on ukrainlanna Marta Kostjuk, kes täiemahulise sõja algusest pole agressorriikide tennisistidel pärast matši kätt surunud. Sabalenka on arvestanud, et ilmselt ei tee ta seda ka siin.