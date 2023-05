Mustast august pronksmedalitele. Pärnu kasvas neljanädalase sundpausi ajal kokku ja leidis keemia

„Saime kõvasti treenida ja kasvasime kokku. Mõnes mõttes oli see hea, et meil mänge polnud, sest treenisime ja oli paar ühist üritust meeskonnaga. Rapla veerandfinaalseerias näitasime, et oleme lõpuks võistkond,“ tunnistas Pärnu Sadama kapten Mihkel Kirves Paf meistriliiga otsustava pronksimatši järel, et põhihooaja ja kohamängude vahele jäänud 26-päevane sundpuhkus oli abiks.