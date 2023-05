TÄNA DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramo kindlustab Tallinnas meistritiitli võidu? Kommentaatorina teeb debüüdi Kerr Kriisa

BC Kalev/Cramo abitreener Brett Nõmm: „Viimsi seeria näitas, et viimast võitu on raske saada. Peame mängima täie keskendumisega ning tegutsema meeskondlikult nii rünnakul kui ka kaitses. Kindlasti proovib Tartu meie rünnakuid segada erinevate kaitseformatsioonidega ning tõenäoliselt ka pisut teise koosseisuga. Võistkonnana peame kiiresti reageerima ning leidma õiged lahendused. Usun, et kodupubliku toel saame homme tiitlivõitu tähistada.“

„Selg on vastu seina ja kaotada pole meil enam midagi. Mingil põhjusel oleme sel hooajal võõrsil paremini õnnestunud kui kodupubliku ees ja sellest on omamoodi kahju, sest Tartu publik väärib võiduemotsiooni. Läheme kolmandas finaalis võitleme iga palli eest ja anname endast parima, et esmaspäeval saaks Tartus veel ühe korraliku kossupeo püsti panna. Kuigi Kalev/Cramol on sel hooajal hulka play-offi ja Euroopa kogemust, siis igat seeriat lõpetada on alati keeruline ja tahame selle nende jaoks võimalikult raskeks teha,“ sõnas Narits.