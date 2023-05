DELFI GÖTZISES | Treener Huntoon: Karel Tilga võiks teha ükskõik millist spordiala, korvpallis oleks ta esimene valik!

USA-s Indiana ülikoolis lektorina tegutsev Huntoon on vaimustuses sellest, kuidas kahemeetrine Pukast pärit Karel Tilga liigub. „Ta on üle kahe meetri pikk, käte siruulatus on üle kahe meetri, ja samal ajal suudab ta liikuda nagu tippklassi kaugus- või teivashüppaja!“ kirjeldab Götzise võistluseks Ameerikast Austriasse reisinud Huntoon.

„Ta võime ruumis liikuda on imeline. Me võime panna ta korvpalliväljakule ja me mõlemad valiksime ta esimesena!“ jätkas ta. „Ta võiks teha ükskõik millist spordiala. See on see, mida silmas pean, kui räägin, kui palju ta mulle igapäevaselt muljet avaldab. Seda liikumist on nauditav jälgida.“