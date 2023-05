Klubi president kinnitas Joonas Tamme lahkumist: ma vajan paremat mängijat

„Unustage Tamm ära, ta ei mängi enam FCSB-s. Mind see jalgpallur enam ei huvita ja kui ma teda ikkagi meeskonda tahaksin, siis võite olla kindlad, et oleksin temaga praeguseks lepingu juba sõlminud,“ sõnas Becali Rumeenia väljaandele ProSport.

President lisas, et vajab kaitseliini kõrgema tasemega mängumeest. „Saime sellega töö tehtud, kuid mõistsin, et vajan paremat. See, kes teab, kuidas kaitsest välja tulla, mitte üks neist, kes nalja teeb,“ kurjustas Becali.