Ott Tänak teatas Sardiinia MM-ralli eesmärgi

Tänak on Sardiinias hästi võistelnud ning 2017. aastal võitis ta seal ka oma esimese MM-ralli, kui sõitis samuti M-Spordi eest. Ka mullu Hyundaiga kihutades saavutas eestlane esikoha.

„Sardiinia on mitmes mõttes ainulaadne ralli, teed on nõudlikud ja väga kehva pidamisega, kuid samas on rajad puude ja kivide vahel väga kitsad ja kiired. Mulle on seal alati meeldinud sõita!“ sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.

„Kogu M-Spordi tiim koos USA Ford Performance'i kuttidega on teinud tööd, et viia meid järgmisele tasemele ja meil ootab enne Sardiiniat ees tegus testipäev. Me uurime kõike, et saada lisakiirust.“

„Eesmärk on jõuda konkurentidele veel üks samm lähemale. Asjad võtavad veidi aega, kuid olen kindel, et samm-sammult paremaks muutudes oleme üks hetk kohal,“ lisas eestlane.

Tiimijuht Richard Millener teatas, et meeskond teeb kõik endast oleneva, et Tänak maailmameistriks aidata.

„Ott on tõestanud oma kiirust, ta on tõestanud, et suudab võita, nii et nüüd peame teda jätkuvalt toetama. Ta võitleb endiselt meistritiitli nimel ja me loodame, et see võitlus läheb pärast järgmist nädalavahetust veelgi tihedamaks,“ ütles tiimijuht.

Sardiinia rallile läheb liidrina vastu tiitlikaitsja Kalle Rovanperä (Toyota), kelle edu teisel kohal asuva Tänaku ees on 17 punkti.