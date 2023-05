Kaks legendi jätavad suure võrkpalliga hüvasti: panime pika nimekirja kokku ja mitte ükski sindrinahk ei loobunud

Laupäeval on Taaralinnas Tartu Ülikooli spordihoones kavas suur võrkpalliõhtu. Kell 17 läheb Eesti naiste koondis Hõbeliiga raames vastamisi lätlannadega. Meeskond võõrustab kell 21 algavas Kuldliiga mängus Soomet.

Kahe suure kohtumise vahel toimub aga suur lahkumismäng kahele Maarjamaa võrkpallilegendile Kert Toobalile ja Rait Rikbergile. Kahe peale kokku ligi 500 koondisemängu kirja saanud eestlast kutsusid vanad võitluskaaslased kokku ning üheskoos kohtutakse Eesti U17 koondisega, kes hiljuti koha EM-ile kindlustas. „Panime Kerdiga kokku päris suure pundi, et ju keegi ikka loobub, aga sindrinahad... mitte keegi ei loobunud,“ rääkis Rikberg muiates. „Tundub, et natuke läheme ikkagi korda nendele inimestele, kes meiega koos mängima tulevad. Kõik on nõus tulema ja platsi peal möllama.“