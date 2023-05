Neuville plaanib Sardiinias tiimikaaslaste pealt spikerdada: see peaks aitama kiirust juurde leida

Belglase sõnul peitus põhjus vales seadistuses. „Portugali nädalavahetus oli meie jaoks keeruline. Mul oli võrreldes Dani ja Esapekkaga erinev seadistus ning me arvame, et see oli ka üks põhjustest, miks mul oli auto juhitavuse ja tasakaaluga raskusi,“ rääkis Neuville järgmisel nädalal toimuva Sardiinia ralli eel.

Itaalias teda aga midagi lihtsat ees ei oota. „Sardiinia esitab meile palju väljakutseid, millest kõige suuremad on kiirus ja rehvide kulumine. Kiiruskatsed on samuti keerulised, sest pinnas on robustne ning teed on kitsad ja tehnilised, nii et eksimisruumi pole kuigi palju,“ rääkis Belglane, kes hoiab viie etapi järel MM-sarjas viiendat kohta. Liider Kalle Rovanperäst (Toyota) jääb ta 30 punkti kaugusele.