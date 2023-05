TIPPHETKED JA FOTOD | Pärnu Sadam alistas kindlalt Viimsi ja võitis pronksmedalid

Kolmandal neljandikul jätkas Pärnu sealt, kus eelmise lõpetas ning seitsmendaks minutiks kasvas külaliste edu juba 18-punktiliseks (67:49). Veerandi lõpuks juhtis nii kaitses kui rünnakul hoogu sattunud Pärnu 71:54.

„Kutid, respect! Mis seeriad me panime! 15 mängu vigastuste ja haiguste kiuste. See on meeskond!“ kiitis Kärp. „Me tõesti tahtsime seda pronksi!“