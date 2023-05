OTSEPILT JA FOTOD | Otsustav pronksimäng: võimsa teise veerandi teinud Pärnu pääses poolajavileks juhtima

„Hooaja viimane mäng on ees ja läheme võitlema medalite eest. Selle seeria saatus on pisiasjades kinni ja kellel mäng paremini õnnestub. Meie oleme valmis ning anname kõik, mis meil sees on, et hooaeg medalitega lõpetada,“ rääkis Viimsi abitreener Kristjan Evart enne kohtumist.