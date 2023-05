DELFI ERISAADE | Millal tõuseb treenerite palk? Minister Heidy Purga: see on probleem, aga häid vastuseid pole

Üks Eesti spordi suuremaid probleeme on laste ja noorte treenerite madal palk. Kultuuriminister Heidy Purga rääkis Delfi „Erisaates“ sellest, et kuniks riik suudab treeneritele senisest suuremas mahus appi tulla, on selle probleemi lahendamine lapsevanemate ja kohalike omavalitsuste õlul.

„Saame treenerite palgatoetust tõsta astmeliselt. Saame aru, et on probleem, aga häid vastuseid pole,“ sõnas Purga. „Praeguses treenerite toetussüsteemis on positiivne pool sellest, et see vähemalt motiveerib ennast pidevalt täiendama.“