FOTOD | X Eesti spordi kongressil arutati spordiseaduse muutmist ja EOK spordi vahekohtu loomist

Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa märkis kongressi avamisel, et viie aasta tagused teemad on kõigile olulised tänagi.



„Tõdesime viis aastat tagasi, et spordiseeme istutatakse lapsepõlves ja tippsport vajab maailmas läbilöömiseks erilist mõistmist ja toetamist. Aktuaalsed on need teemad tänagi. Inimese iseloom on ikka jäänud samaks – unistame, rõõmustame, vahest pettume, kirume neid, keda oleme valinud. See on inimlik. Mida me siis tahame? Turvalist ja õnnelikku elu ning et tervis alt ei veaks. Seda kõike pakub meile spordi maagiline sõna – liikumine. Vaja on harjutada ja harjuda. Spordirahvas on sitke, me saame kõigega hakkama,“ ütles Sõõrumaa.