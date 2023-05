DELFI FOTOD | Kümnes Eesti spordikongress sai Paides avapaugu

Selgitus: Maailm meie ümber on muutunud tunduvalt väärtuskesksemaks. Meie tegevuse aluseks olev Eesti Spordi Harta on väärtushinnangute kogum spordis. Senine ESH vajab kaasajastamist ja täiendamist, eesmärgiga muuta meie valdkond arusaadavamaks ning väärtuspõhisemaks. Et seadusandlus käiks kaasas meie tegevuse muutumisega, on võetud ette suurem spordiseaduse muudatus. Just Paides on võimalik tutvustada spordiseaduse muutmist suuremale seltskonnale, just nendele, keda need muudatused kõige rohkem puudutavad