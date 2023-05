Kahe etapiga Tour of Estonia stardib Tallinnast. „Tugeva tuulega tuleb kõigeks valmis olla“

Neljapäevasel pressikonverentsil kohal olnud ATT Investments meeskonna rattur ja 2019. aasta Tour of Estonia võitja Mihkel Räim on võistluseks valmis ning usub, et tuleb põnev velotuur.

„Vaadates ilmateadet võib päris põnev päev tulla. Tuul tundub see aasta tugev tulema, mis tähedab, et kaardid tuleb lahtisena hoida ning kõigeks tuleb valmis olla,“ arutles Räim küsimuse üle, kes nende meeskonna liider saab olema.

Eesti rahvuskoondis on ka see aasta esindatud tugevate sprinteritega nagu näiteks kaks korda Tour of Estonia võitnud Karl Patrick Lauk, eelmisel aastal Tartu GP võitnud Norman Vahtra ja hetkel heas hoos olev Martin Laas.

Rääkides sisekonkurentsist sõnab Laas: „Kui tuleb pundikas siis ilmselt olen mina liider, aga homse ilmaga on natuke ka pead vaja ja peab olema õigel ajas õiges kohas.“

Tartu 2024 meeskonna spordidirektor Jaan Kirsipuu kinnitab pressikonverentsil pinginaabrite juttu: „Poisid ajavad väga õiget juttu, homme puhub isegi veel tugevam tuul kui täna ja ei tea kunagi kuidas see võidusõit täpselt kulgema hakkab - kes õigel hetkel õigele nupule vajutab ja ette satub.“

Rääkides Eesti ainukese profimeeskonna Tartu2024 taktikast ütles Kirsipuu: „Kastanid peaksid tulest välja tooma meie kogenumad poisid Markus Pajur, Siim Kiskonen ja võibolla mõni noorem ka.“

Tuuri teise etapi kohta ütles vanameister Kirsipuu: „Laupäevane Tartu etapp sõltub homse etapi tulemustest natuke, sest see määrab ka võistkondade taktika.“

Välismaa sõitjatest olid pressikonverentsil esindatud Maloja Pushbikers meeskonna rattur, itaallane Filippo Fortin ja Restaurant Suri - Carl Ras esindaja taanlane Rasmus Bøgh Wallin, kes mõlemad stardivad Tour of Estonial esimest korda.

„Olen homme algava tuuri eel põnevil, nägin, et homsel etapil on palju avatud lõike ehk tõenäoliselt palju küljetuult. Homse finishi vaatasin ka üle, see on küllaltki tehniline, aga mulle see sobib.“ sõnas kogenud itaallane Fortin, kellel on käimas juba kaheteistkümnes hooaeg profina.