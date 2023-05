Lewis Hamilton avalikustas oma järgmise hooaja meeskonna

„See on esimene kord, kui ma ise läbirääkimisi ei pea ja mul on suurepärane meeskond, kes teeb kogu tööd ja mina saan keskenduda oma tööle. Ütlen, mida tahan ja selle nimel me töötame,“ sõnas Hamilton Mercedesega käivate kõneluste kohta, vahendab BBC Sport.

Sama kinnitas ka Ferrari tiimipealik Frederic Vasseur. „Te teate suurepäraselt, et hooaja praeguses faasis on teil igal nädalal erinev lugu ja me ei saada Lewis Hamiltonile pakkumist. Me ei teinud seda,“ sõnas tiimijuht.