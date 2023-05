KUULA | „Matšpall“ French Openi eel: kuidas hinnata eestlannade vormi, loosi ja Kanepi otsust mängida venelannaga paari?

Et toast elevant kiiremas korras välja saata, tuleb saate esimeses pooles juttu ka Kanepi hiljutisest otsusest mängida Strasbourgi WTA turniiril paarismängu koos agressoriigi Venemaa esindajaga.

Saatejuhtide Gunnar Leheste ja Riho Kalluse külaliseks oli tennisetreener Alo Ojassalu.

„Seis pole üldse kiita. Mis iganes need põhjused on... Kui tennises võidutunne ära kaob, hakkavad pallid lendama paarkümmend sentimeetrit vales suunas. Meeste puhul teame kaotuseperioode, mis ulatuvad ka üheksa kuu pikkusteks,“ rääkis Ojassalu Kanepi mõõnast - viimasest 12 mängust on ta võitnud vaid kaks, sellesse perioodi jääb ka seitsmemänguline kaotustejada, mis lõppes 2. mail ITF-i turniiril Saksamaal.

„Ei tea, mis need põhjused täpsemalt on. Kuskilt on see tera ära kadunud. Tulemuste põhjal päris lootusetu seis. Aasta tagasi ei kujutanud ette, et üks neist kahest oleks teisel pool TOP 100 mängijatele kaotanud, nüüd on see paraku tavaline asi. Mina sellele turniirile väga optimislikult vastu ei vaata,“ lisas Ojassalu.

„Anett ja Kaia on [oma karjääris] väga erinevates olukordades,“ sõnas Kallus. „10. juunil saab Kaia 38-aastaseks. Sama vanad on maailma esisajas vaid Wawrinka ja Isner, rohkem neid pole. Kaia on ainuke naine, kes selles vanuses sel tasemel tennist mängib. See, mis ta teinud on, on väikest viisi ime. Midagi pole teha, ühel hetkel hakkab aga pass mängima ning see on tema puhul ülimalt selge,“ rääkis Kallus Kanepi kohta.

„Kui sa ei saa järjest mänge mängida... Kui sa mängid kahenädalast turniiri ja kaotad esimeses ringis, pead järgmised kaks nädalat tegema ainult trenni, et kaotada järgmisel turniiril jälle avaringis. Kuu aega läinud ja mõlemad võistlusmängud kaotatud - selle pealt on raske purjetada ja saada seda tunnet, et „ma lähen ja mul tekib mingisugune enesekindlus“. Muidugi on keeruline.“

