Mida ennustab Kaarel Kose jäähoki MM-i veerandfinaalide elevuses?

Jäähoki MM-i spordiennustus on saanud hoo sisse ning TonyBet spordiportaalis on veerandfinaalide statistika fännidel silma ees.

Mulle isiklikult näib, et tasemevahe, kuigi aeglaselt, on kahanemas. Kunagised 6 suurt on tänaseks kasvanud 8-10 tiimini, kes kõik on heal päeval võimelised üksteist võitma. Saksamaa ja Šveits on tõusnud riikideks kes võivad olla turniiridel suurfavoriidid – midagi, mis veel mõned aastad tagasi ei olnud tõenäoline. Taani osas olen veendunud, et nad on liitumas eliidiga. Väljakukkunud tiimid suudavad arvestatavat vastupanu osutada. Päris piinlikke tulemusi seekord ei olnud ja nii Ungari kui Sloveenia mängupilt oli üpris viisakas ja päris mitmes mängus tuli leppida väga nappide kaotustega - tõe huvides olgu öeldud, et Ungari suutis 2 mängu viia lisaajale, millest ka üks võit, seda Prantsusmaa üle.

USA

Meeskond, kes on läbinud alagrupimängud puhaste paberitega, alustades valitseva maailmameistri Soome 5:1 nahutamisest. Turniiril enim väravaid visanud ja suurimate väravate vahega meeskond. Mäng kulgeb kui kulda. Kõige üllatavam fakt on vast see, et A-alagrupi veenvalt kinni pannud USA viimast kuldmedalit tuleb otsida aastast 1933. Tehniliselt võitsid nad ka 1960, kuid sel ajal oli taliolümpia turniir ja MM ühendatud, kusjuures ka viimane hõbemedal on aastast 1956 – pärast seda pole USA saanud finaalis mängida. Pronksmedaleid on oluliselt rohkem ja viimane on ette näidata aastast 2021.

USA alustas turniiri ilma igasuguste ootusteta. Kohalik ajakirjandus on nimetanud seekordset tiimi viimaste aegade kõige nõrgemaks jänkide esinduseks. Olgugi, et valdav osa on NHL-i mängijad, siis tiimide esiviisiku nimesid peale Alex Tuchi liiga palju ei leia. Kas selle tõttu või sellest hoolimata, võtke kuidas tahate, on USA seni kõige säravam sats. Mis muud, kui veerandfinaalide spordiennustus on avatud.

Šveits