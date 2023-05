Tuleb täismaja? Eesti-Belgia jalgpalli valikmängule on müüdud enam kui 5000 piletit

Pääsmed mängule on müügil Piletilevis, kus kõigil soovijatel on võimalik leida endale sobiva hinnaklassi ja istekohaga pääse. Eesti Jalgpalli Liit (EJL) tuletab meelde, et pääsmete edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma EJLi nõusolekuta keelatud.