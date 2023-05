Olümpiasportlane jäi ootamatult kodutuks

2000. aasta Sydney olümpial võistelnud Binkowski on praegu kodutu ja elab Varssavi tänavatel, vahendab Poola väljaanne Sport.pl.

„See olukord ei ole minu süü. Mul pole kolm nädalat juurdepääsu oma pangakontole olnud. Minu kaart on aegunud. Ma ei taha teie abi. Ma saan hakkama,“ ütles Binkowski.

Poolakas lisas, et on üle päeva käinud Kanada saatkonnas uut pangakaarti küsimas. Seni pole tema taotlust rahuldatud.

Kuulujuttude kohaselt on Binkowski raskused tingitud alkoholismist ja narkootikumide tarvitamisest. Endine poksija eitab seda kõike.

Binkowski probleemid algasid juba Kanadas, kus tal on eksabikaasa korraldusel keelatud oma lastele läheneda. Kuna ta on seda korduvalt rikkunud, on poolakas mitu korda vangis istunud.