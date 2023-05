Martina Navratilova ennustab: French Openi võitja tuleb nende kolme naise seast

Poolatarist Prantsusmaa lahtiste tiitlikaitsja on Roland-Garrosi liivaväljakutel alates oma debüüdist 2019. aastal võitnud 21 ja kaotanud vaid kaks kohtumist. Sellele teekonnale jäävad ka kaks tiitlivõitu 2020. ja 2022. aastal.

Seitsmel turniiril peetud 30-st mängust on Swiatek tänavu kaotanud viis. Kolm kaotust on tulnud valitsevalt Wimbledoni tšempionilt Elena Rõbakinalt: Australian Openi kaheksandikfinaalis, Indian Wellsi poolfinaalis ja hiljuti Rooma turniiri veerandfinaalis (loobumisvõit kolmandas setis). Korra on saanud Swiatek sugeda veel Barbora Krejcikovalt Dubai finaalis ja Arina Sabalenkalt Madridi finaalis.

„Kõik sõltub tema tervisest,“ ütles 18-kordne suure slämmi võitja Navratilova WTA kodulehele.

„Nii palju kui ma olen kuulnud, ei ole vigastus kõige hullem. Kui ta on sada protsenti terve, on ta kindel favoriit. Siis käib mäng Iga ja ülejäänud tabeli vahel. Kui ta ei ole terve, on kõik väga lahtine.“

Kui Swiatek terve ei ole, pole tänavustele tulemustele otsa vaadates vaja tema ohustajaid kaugelt otsida. „Sabalenka ja Rõbakina - siis oleksid nemad favoriidid teda võitma,“ jätkas Navratilova.

„Selles pole kahtlustki, vaadates, kuidas nad on liival mänginud. Kõik nimetatud mängijad peaksid tulema turniirile päris enesekindlalt, Swiatek ennekõike, kui ta keha muidugi täiesti terve on. Me võime saada üllatusvõitja, kuid šansid on suured, et see on üks neist kolmest.“

„Ma kindlasti tahaks teda tippvormis näha. Näeksin meelsasti, et ta löödaks välja ainult nii, et keegi mängib temast paremini, mitte sellepärast, et ta on vigastatud. Eelmisel aastal unustas Iga peaaegu kaotamise ära. Ta ei pruugi veel selles faasis olla, aga peaks olema siiski ülimalt enesekindel.“

French Openi põhiturniiri tabelid loositakse täna Eesti aja järgi kell 15. Oma avaringi vastased - kui nad ei kohtu just kvalifikatsioonist läbi tulnud mängijaga - saavad teada ka Anett Kontaveit (WTA 73.) ja Kaia Kanepi (WTA 76.).