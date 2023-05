Pärnu Sadama vedaja võidutahteta hoolealustest: tee midagi, mitte ära ole selline muna!

Seeriat 2 : 1 juhtinud Pärnu võinuks koduses spordihallis asjad ära otsustada ning võita pronksmedalid. Meeskond sai küll avaveerandil väikese edu, kuid poolajaks oli Viimsi/Sportland juba peal 54 : 36. Asi ei paranenud ka teisel poolajal ning külalised võitsid matši väga kindlalt 95 : 72.

„Mul on tegelikult piinlik. Kui ma kaks päeva tagasi kiitsin kutte, et võideldi ikka palli eest, siis täna oli absoluutne kaos ja kõik oli vastupidi. Ma ei saa aru, mis toimus... kuidas saab paari päevaga nii ära laguneda? See, kurat, ei mahu mulle pähe. Võta kasvõi need tehnilised,“ rääkis Pärnu Sadama korvpalliklubi mänedžer Johan Kärp tiimi pressiteenistusele antud intervjuus.

„Tee midagi, mitte ära ole selline muna!“ jätkas Kärp Facebooki videos. „Ma olen jumala närvis. Sellist asja ei saa aktsepteerida. Sellisel asjal pole vabandusi. Mul on häbi selle seltskonna ees, kes täna saalis olid. Täna oli 900 inimest... ja me jälle kaotasime kodus. Lõpuni oli 30 sekundit, meile aplodeeriti ja taoti trummi. Fännid pole meie selja tagant ära läinud. Ma ei oska neid ära tänada. Kuid ma olen liiga emotsionaalne inimene ja sellist kaotust võtan võib-olla natuke isiklikult. Kaotama peab võideldes.“

Pärnu Sadam alistas veerandfinaalis 3 : 2 Rapla Avis Utilitase, poolfinaalis jäid nad 2 : 3 alla Tartu Ülikool Maks & Mooritsile. Viiemänguline on ka pronksiseeria, sest seis on tasa 2 : 2. Kuid märgiline on see, et Pärnu on selle aja vältel kuuest kodumängust võitnud vaid kaks.

„Kahe mängu pärast on meil 15 mäng. Kihvt ajalugu,“ pööras Kärp tähelepanu tõigale, et neil on kõik seeriad läinud viienda matšini. Ta tõdes, et sellise emotsiooni pealt ta ei taha hooaega lõpetada ja neljas koht pole piisav.

„Minu jaoks on pronks tähtis. Ma tahan alati võita. Aga ma, kurat, ei näe mõne mehe silmades seda võidutahet. See ajab õudselt närvi. Mõned mehed panevad meil mängudes 30-35 minutit, ja siis tulevad pingilt vennad ning nad ei tee 10-15 minutit midagi. Nad ei võitle! Nii ei saa!“ oli mänedžer pahane.