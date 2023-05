DELFI VIDEO | Viimsi peatreener Lips edu valemist: suutsime rünnakul kannatada ja omi kohti otsida

Viimsi võitis juba poolaja 54 : 36, Lipsu sõnul nad riietusruumis midagi korrigeerima ei pidanud. „Rõhutasime seda, et kolmandad veerandajad on meil läbi seeria olnud häda ja viletsus. Keskendusime sellele, et vastased ei saaks lihtsaid korve. Muud polnud,“ sedastas ta.