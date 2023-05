JAAN MARTINSON | Kuidas Jass, Suur Mees, legend Anderson ja teised aitasid ajakirjanikul teenetemärgi rinda saada

Kui Eesti olümpiakomitee annab sulle kõrgeima tunnustuse ehk teenetemärgi, tuleb olla uhke ja samal ajal pisut hämmeldunud – kolm aastakümmet on EOK-le tihumeetrite viisi n-ö puid alla pandud, aga nüüd saad kiita. Ent nagu EOK peasekretär Siim Sukles muigas: puid laod sa ahju küll, aga iseasi, kas me need põlema paneme. Eks ta ole...