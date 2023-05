Vormelilegend: F1 sõitjad on võrreldes rallipilootidega amatöörid

Endine vormel 1 sarja täht Coulthard meenutas podcastis Formula For Success kokkupuudet Portugali etapiks valmistunud Rovanperäga. „Sain sõita soomlasest rallitšempioni kõrval. Ta on 22, kuid näeb välja 15. Aga ta on juba maailmameister,“ alustas šotlane, kes võistles vormel 1 sarjas aastail 1994 kuni 2008.