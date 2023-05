Janno Kivisild alustas Brasiilias õpinguid mainekal FIFA kursusel

FIFA tehnilise juhtimise kursus valmistab osalejaid ette erinevateks katsumusteks ja võimalusteks, millega tehnilised juhid oma alaliitudes kokku puutuvad. Kursuse jooksul on põhiline fookus viiel peamisel valdkonnal: tehniline juhtimine, kõrge sooritusvõime, treenerite haridus, amatöörjalgpall ja juhtimine. Kivisild ja teised väljavalitud tehnilised juhid erinevatest FIFA liikmesriikidest üle maailma kogunesid möödunud nädalal Brasiilia jalgpalliliidu treeningkompleksis Rio de Janeiros, kus toimus 18 kuud vältava kursuse esimene osa, vahendab Eesti jalgpalliliit.

Kursuse esimene plokk keskendus organisatsiooni ülesehitusele, kultuurilisele mõistmisele ja strateegilisele visioonile. Nende hulka kuuluvad teemad nagu organisatsiooni mõistmine ja võrdlemine teiste organisatsioonidega, rahvusliku omapära tähtsus ning selge visiooni väljatöötamine.

„Mul on ääretult hea meel, et sain kutse osaleda sellel teekonnal koos 24 tippspetsialistiga üle kogu maailma,“ rääkis EJLi tehniline direktor Janno Kivisild. „See on väga hea võimalus õppida suurepäraste juhendajate käe all ning vahetada kogemusi kolleegidega, kes esindavad väga erinevaid ja omanäolisi jalgpallikultuure. Kogu õppeprogramm hõlmab kõige olulisemaid teemasid, mida tehnilised direktorid vajavad, et muuta oma igapäevane töö tõhusamaks ja tulemuslikumaks nii lühi- kui ka pikaajaliselt.“

Steven Martens, kes vastutab FIFA-s ülemaailmselt jalgpalli arendamise eest, avaldas heameelt, et Kivisild kursusega liitus. „Tehniliste juhtide roll on jalgpalli tuleviku jaoks ülioluline ja meie arvates peaks see saama suuremat tähelepanu. Viimase paari aasta jooksul on FIFA teinud tihedat koostööd alaliitudega, et töötada välja mitmeid programme nagu „Mängija teekond tippu“, mille edukas elluviimine sõltub tehnilistest juhtidest. Seetõttu soovime tehnilisi juhte toetada, arendada ja nendega koostööd teha, et läbi selle jalgpalli arendada,“ selgitas Martens.