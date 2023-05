Eesti koondislane enne matši Soomega: klubikaaslane terve hooaja trash-talkis, kuidas nad on meist paremad

Eesti koondise juhendaja Alar Rikberg teeb valiku mängijate osas reede hommikul, ka vastaste taktikaga pole veel tegeletud. „Pärast kontrollmänge jäid koosseisust välja Aleksander Eerma ja Mart Naaber. Ent täpne koosseis, kes Soome vastu mängima tulevad, selgub reedel viimaste treeningute põhjal,“ kommenteeris peatreener Eesti võrkpalliliidu kodulehel. „Ka taktikalised plaanid teeme eelseisvate päevade jooksul“

Eesti ja Soome on omavahel kohtunud 66 korda, neist 34 on võitnud eestlased ja 32 soomlased. Viimati mängiti omavahel eelmise aasta juulis kontrollkohtumisi, siis said põhjanaabrid kaks 3 : 0 võitu. Eesti meeskond pidas eelmisel nädalal kaks kontrollmängu Lätiga, mis mõlemad lõppest eestlaste võiduga. Soomlased kohtusid Belgiaga ja said kirja ühe 3 : 2 võidu ja ühe 2 : 3 kaotuse. Laupäevase matši pääsmed on saadaval Piletitasku keskkonnas.

Viimasel klubihooajal Soome liigas mänginud ja Sastamala Valepa ridades ka riigi meistriks kroonitud Eesti koondise nurgaründaja Karli Allik aitas tutvustada Soome meeskonna mängijaid.

Soome 14 mängija sekka pääses ka üks Allikuga samas klubis pallinud mees, temporündaja Severi Savonsalmi. „Tegu on äärmiselt enesekindla tüübiga, kes terve hooaja trash-talkis mulle Eesti suunas, sest viimati nad meid kahel korral võitsid. Aga meeskonnakaaslasena on sellise ensekindla mängija kõrval hea olla, karakterina ta mulle väga meeldis. Tean ka, et tema ja Soome esiside Fedor Ivanov on parimad sõbrad ja ta saab keskele ka päris palju tõsteid,“ alustas Allik kõige tuttavamast mehest.

Ülejäänud tempod on Eesti koondislase sõnul üsna noored ja seda ei oska öelda, kes põhirolli kandma hakkab. Diagonaalide osas usub nurgaründaja, et kui Eesti suudab oma plaanist kinni hoida, siis väga suurt kahju sealt sündima ei peaks.