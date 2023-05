Uued tuuled. Kergejõustik kaotab siserekordid ja asemele tulevad lühirajavõistlused

Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi nendib, et see toob kaasa kolm suuremat muutust, millest üks on tippmarkide lugemine. „Üks oluline aspekt on see, et mingil määral lõpetatakse ära sise- ja välisrekordite arvestus väljakualadel. Seni on tehtud õues ja katuse all tehtud heidetel ja hüpetel selget vahet,“ sedastab Teigamägi, kes sai võimalikest muudatustest rääkiva esimese ametliku dokumendi enda näppude vahele üleeile.