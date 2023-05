Jalgpalli heategevusmatšis viga saanud Ferrari piloodi osalus Monaco GP-l sattus viivuks kahtluse alla

Loomulikult olid vormel 1 fännid mures, kas Sainz saab sellel nädalavahetusel Monacos startida. F1 ajakirjanik Giuliano Duchessa tõdes, et mures on ka taustajõud ning mehe jala seis saab selgeks kolmapäeva hommikul.

Ferrari tänavune hooaeg pole olnud kuigi roosiline. Viie etapi järel on Sainzil koos 34 ja tema tiimikaaslasel Charles Leclercil 34 punkti, millega nad on hooaja kokkuvõttes vastavalt viiendal ja seitsmendal kohal. Järjekordse MM-tiitli suunas kihutab Red Bulli esipiloot Max Verstappen, kellel on kaukas 119 silma.