Siim Sukles spordikongressi saatvast kriitikast: see pole koht, kus võetakse vastu seadusi või tõstetakse raha ühest taskust teise

Sel reedel peetakse Paides järjekorras kümnes Eesti spordi kongress, mis on juba toimumise eel saanud omajagu kriitikat. Peep Pahv kirjutas esmaspäevases kommentaaris, et „spordikongress peaks nime poolest olema suursugune ja tähtis sündmus, kuid oma sisult ei oma see tähtsust“. Kergejõustikutreener Jaanus Kriisk kritiseeris eelmisel nädalal teravalt tänavuse spordikongressi programmi. EOK peasekretär Siim Sukles vastas Delfi palvel hiljutisele kriitikale.