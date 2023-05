Ratasepp läbib USA-s katsumuse eluohtlikus piirkonnas, kuhu tohib siseneda ainult omal vastutusel

Ratasepp on aastate jooksul end proovile pannud mitmel ultratriatlonil ja paljudel jooksuvõistlustel. 25. juuni varahommikul hakkab ta USA-s California osariigis läbi Surmaoru jooksma. Tegemist on kohaga, kus on mõõdetud ajaloo kõige kõrgeim temperatuur – 56,7 kraadi. Keskmiselt on seal juunis 43,3 kraadi, seega tunduvalt üle inimese tavapärase kehatemperatuuri. Just nendes oludes paneb Ratasepp end järgmisena proovile. Katsumuse finiš on seejuures koguni 4421 meetri kõrgusel Mount Whitney tipus, aga start on kohas, mis asub 86 meetrit allpool merepinda.