Aston Martin saab 2026. aastast mootoritarnija, kelle toote Alonso omal ajal verbaalselt maatasa tegi

Täna varahommikul teatasid 2026. algavast koostööst Honda ja Aston Martin, kelle piloot Fernando Alonso kritiseeris Honda mootoreid teravalt oma McLareni aegadel. 2015. aasta Jaapani GP ajal nimetas hispaanlane Honda jõuallikaid „piinlikeks“ ja „GP2 mootoriteks“. Kui McLareni ja Honda koostöö 2017. aastal lõppema hakkas, ütles Alonso: „Meil on ainult üks probleem ja see on jõuallikas. Sellel pole töökindlust ega jõudu.“