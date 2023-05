Kalle Rovanperä kandis ennast Sardiinia MM-etapi eel maha: see pole mu lemmikralli

„See ei ole mu lemmikralli,“ ütles Rovanperä WRC-sarja kodulehele. „Ma ei usu, et seal on esimesena startides võimalik võita. Ma ei näe, et see juhtuks. Loomulikult püüame võimalikult hea tulemuse teha, aga reedel esimesena teele minna on keeruline.“