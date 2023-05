Valencia sai rassismijuhtumi eest rahatrahvi ja osalise pealtvaatajate keelu, klubi kavatseb karistuse edasi kaevata

„Meistrivõistlused, mis kunagi kuulusid Ronaldinhole, Ronaldole, Cristianole ja Messile, kuuluvad täna rassistidele,“ kirjutas Vinicius hiljem Instagramis. „See polnud esimene, teine ega ka kolmas kord. Rassism on La Ligas normaalne. Korraldajad arvavad, et see on normaalne, alaliit arvab samuti ja vastased saavad sellest vaid julgust juurde.“

BBC Sport kirjutab, et Vinciuse punane kaart on tühistatud, mis tähendab, et järgmises mängus (kolmapäeval Real Vallecano vastu) ta mängukeeldu kandma ei pea. Punase kaardiga karistati Vinciust Valencia ründaja Hugo Duro pikali lükkamise eest pärast VAR-i vaatamist. Tagantjärele leiti aga, et videokordused, mida väljakukohtunikule VAR-i ekraani taga näidati, ei sisaldanud episoodi, milles Duro haaras enne tõukamist Vinciuse kaelast, mis on samuti punase kaardi vääriline tegevus.