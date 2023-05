Putinit armastaval olümpiavõitjal keelati MM-il osaleda

Alaliit kinnitas portaalile Inside The Games, et kaks sportlast, kes sõja toetamise tõttu MM-ilt kõrvale jäetakse, on Maksim Hramtsov ja Vladislav Larin. Hramtsov võitis Tokyo olümpiamängudel kuldmedali -80 kg kategoorias ja Larin üle 80 kg kaaluvate meeste kategoorias.