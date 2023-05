Mainekas portaal avaldas Hyundai uue rallisõitja nime

Maineka ralliportaali allikad on kinnitanud, et Hyundai sõlmib lepingu just Sunineniga.

Hyundai tiimiga seotud allika sõnul on ka Sunineni agent Timo Jouhki vihjanud, et tehing on „sama hästi kui paigas“.

Kui DirtFish võttis ühendust Jouhkiga, teatas mänedžer, et läbirääkimised Hyundaiga tõesti käivad, kuid kokkulepet veel ei ole.

Kui tehing saab teoks, hakkab Suninen Hyundai kolmandat i20 N Rally1 masinat jagama koos Dani Sordoga, tõustes traagiliselt hukkunud Craig Breeni asendajaks.

„Loomulikult ei ole see tore olukord, et sõitja saab niimoodi võimaluse, kuid mõnikord on see osa rallist,“ lausus Suninen Portugali rall järel.

Toona hindas 29-aastane Suninen, et tema võimalus Hyundai uueks WRC-sarja sõitjaks tõusta on 50-50.

Sordo osaleb järgnevalt Sardiinia ja Keenia rallidel ning seejärel saab Eestis ja Soomes ilmselt võimaluse Suninen, kes on nendel rallidel head kiirust näidanud.